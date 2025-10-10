Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет

Сенат США одобрил военный бюджет. Согласно проекту расходов на 2026 финансовый год, на оборону выделят $925 млрд, из них $500 млн направят на поддержку Украины.

Политический аналитик Михаил Павлив считает, что запланированная «помощь Украине необходимы для выполнения неких обязательств, подписанных еще администрацией Байдена, вернее их довыполнения. Возможно, это также связано с предоставлением каких-то разведывательных данных Украине. А что до потребностей самой Украины, то Зеленский озвучил сумму - это 60 млрд. долларов. Можно ли сопоставить полмиллиарда и 60 млрд. долларов и сотни миллиардов военной помощи предоставленной администрацией Байдена. Соответственно это не мало, это очень мало, то есть фактически это ничего. И эта цифра не то, что ни что не повлияет, это скорее приговор для обороноспособности Украины в 2026 году».

Эксперт полагает, что «если оценивать реально нынешнюю ситуацию, то никакой другой военной помощи Украине со стороны США не будет. Никаких «томагавков» и чего-то подобного».