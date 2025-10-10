Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
10 октября 2025 / 19:40
10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
Путин рассказал, какой будет реакция РФ на передачу Киеву Tomahawk
10 октября 2025 / 18:47
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Реакцией России на возможную поставку Украине ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами по итогам своего визита в Таджикистан.
"Наш ответ - это усиление системы ПВО Российской Федерации", - ответил он на вопрос о том, каким может быть ответ РФ на возможную передачу ракет Киеву.