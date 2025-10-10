Путин рассказал, какой будет реакция РФ на передачу Киеву Tomahawk

Реакцией России на возможную поставку Украине ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами по итогам своего визита в Таджикистан.

"Наш ответ - это усиление системы ПВО Российской Федерации", - ответил он на вопрос о том, каким может быть ответ РФ на возможную передачу ракет Киеву.