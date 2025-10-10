Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
Белый дом: Нобелевский комитет продемонстрировал, что политика для него важнее мира
10 октября 2025 / 18:59
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
Нобелевский комитет подтвердил, что политика для него оказалась важнее мира. Об этом сказано в сообщении директора по коммуникациям Белого дома, пресс-секретаря и помощника президента США Стивена Чуна, которое было размещено после присуждения премии оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.
"Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира. Президент США Дональд Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, останавливать войны и спасать жизни", - указал Чун.