Белый дом: Нобелевский комитет продемонстрировал, что политика для него важнее мира

Нобелевский комитет подтвердил, что политика для него оказалась важнее мира. Об этом сказано в сообщении директора по коммуникациям Белого дома, пресс-секретаря и помощника президента США Стивена Чуна, которое было размещено после присуждения премии оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

"Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира. Президент США Дональд Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, останавливать войны и спасать жизни", - указал Чун.