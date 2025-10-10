Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
10 октября 2025 / 19:40
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Безопасность
Путин анонсировал появление у России нового оружия
10 октября 2025 / 19:15
© ТАСС
Россия может в скором времени объявить о появлении у нее нового оружия, испытания проходят успешно. С таким анонсом выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.
"Думаю, у нас будет возможность объявить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно проходит испытания. Они идут успешно", - сказал Путин.
По его словам, что касается межконтинентальной составляющей, на море и в воздухе новизна и современность российских вооружений "на очень высоком уровне".
"Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы все это очень активно развиваем. То, что я говорил в прежние годы, мы доводим до ума", - указал российский лидер.