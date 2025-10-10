Путин анонсировал появление у России нового оружия

Россия может в скором времени объявить о появлении у нее нового оружия, испытания проходят успешно. С таким анонсом выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.

"Думаю, у нас будет возможность объявить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно проходит испытания. Они идут успешно", - сказал Путин.

По его словам, что касается межконтинентальной составляющей, на море и в воздухе новизна и современность российских вооружений "на очень высоком уровне".

"Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы все это очень активно развиваем. То, что я говорил в прежние годы, мы доводим до ума", - указал российский лидер.