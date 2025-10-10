Нетаньяху: ХАМАС согласился вернуть заложников, только ощутив меч на своей шее

Палестинское радикальное движение ХАМАС согласилось на сделку по урегулированию в секторе Газа и освобождение заложников только тогда, когда почувствовало, что "меч на его шее". Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к нации, трансляцию которого вели основные израильские телеканалы.

"ХАМАС согласился на сделку только тогда, когда почувствовал, что меч на его шее. И этот меч все еще на ней", - отметил глава правительства еврейского государства.

"ХАМАС согласился на сделку после того, как план президента США Дональда Трампа, который я согласовал с ним в Вашингтоне, беспрецедентным образом изолировал ХАМАС на международном уровне", - указал Нетаньяху, подчеркнув, что "на нынешнем этапе Израиль сфокусирован на освобождении заложников".