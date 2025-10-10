Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин: Мы остаёмся в рамках договорённостей Аляски
10 октября 2025 / 20:26
Путин: Мы остаёмся в рамках договорённостей Аляски

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 10 октября в Душанбе заявил, что Москва продолжает ориентироваться на договоренности, достигнутые в ходе последнего российско-американского саммита на Аляске.

Президент, в частности, сказал: «Мы же не открывали полностью то, о чём шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт, причём мирными средствами. И это непростые вопросы.

Мы договорились с Дональдом о том, что и мне нужно будет в Москве подумать и поговорить с нашими коллегами, и с союзниками тоже обсудить этот вопрос. И он мне то же самое сказал.

Это вопросы сложные, требующие дополнительной проработки. Но мы остаёмся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже состоялась. Мы для себя здесь ничего не меняем, полагаем, что нужно что-то ещё доработать с обеих сторон. Но в целом мы остаёмся в рамках договорённостей Аляски».

Касаясь проблемы продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2026 года, Владимир Путин отметил, что «у нас есть (контакты) по линии МИД и Госдепа. Хватит ли этих нескольких месяцев для того, чтобы принять решение о продлении? Думаю, что этого будет достаточно, если есть добрая воля к продлению этих соглашений. А если американская сторона посчитает, что это им не нужно, для нас это не критично совершенно – у нас всё в этом отношении идёт по плану.

Уже говорил об этом, и это не секрет: новизна как бы наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и мы развиваем всё это активно очень. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это всё развивается. Мы доводим до ума, и, думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно.

Что касается межконтинентальной составляющей на море, в воздухе, повторяю: новизна, современность, как говорят военные, у нас очень на высоком уровне, мы её поддерживаем. Мы готовы и договариваться, если для американцев, для американской стороны это будет приемлемо и полезно».

Если нет – значит нет. Жаль будет, потому что вообще ничего тогда не останется с точки зрения сдерживания в области стратегических наступательных вооружений.

Но в этом же контексте и наше предложение продлить хотя бы на год СНВ-3. Пускай все подумают».

