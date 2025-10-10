Кадыров разыграет iPhone 17 среди голосующих за символы на банкноте в 500 рублей

В Чеченской Республике будут разыграны 10 устройств iPhone 17 среди проголосовавших за символ "Грозного-Сити" для оборотной стороны банкноты в 500 рублей. Соответствующее сообщение распространил глава региона Рамзан Кадыров.

"Столица Чечни уверенно лидирует, стремительно набирая голоса за "Грозный-Сити". В связи с этим я объявляю масштабный конкурс среди жителей Чечни и всех желающих! Будут разыграны 10 единиц iPhone 17. Условия самые простые", - указал он.

Кадыров отметил, что конкурс продлится до 11 октября. Победитель будет определен среди тех участников, кто выполнит все условия.

Ранее сообщалось, что голосование завершится 14 октября в 12:00 мск. Ожидается, что обновленная 500-рублевая банкнота будет представлена во второй половине 2026 года.