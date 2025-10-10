ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 79%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 79,2%. Опрос проводился с 29 сентября по 5 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,2% опрошенных (плюс 0,1 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,1 п.п. и составляет 75,3%", - следует из данных исследования.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 48,7% респондентов (плюс 0,8 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50,4% участников опроса (минус 0,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,5% сограждан (плюс 0,4 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,5%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,3%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,2%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,7%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,8%, КПРФ - 10,1%, ЛДПР - 11,2%, "Справедливой России - За правду" - 4,3%, "Новых людей" - 8,2%.