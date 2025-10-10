Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 октября 2025 / 22:15
Путин: договориться с Вашингтоном по ДСНВ будет "приемлемо и полезно" Медведев в КНДР встретился с Ким Чен Ыном
10 октября 2025 / 19:40
10 октября 2025 / 12:50
Общество
КНДР на военном параде представила ракеты, БПЛА и системы ПВО
10 октября 2025 / 20:17
КНДР на военном параде представила ракеты, БПЛА и системы ПВО
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Корейская народная армия (КНА) в ходе масштабного военного парада по случаю 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи продемонстрировала успехи КНДР в области ракетостроения и беспилотной авиации, сообщает ТАСС.

По площади Ким Ир Сена парадным маршем прошли подразделения КНА, несущие службу на границе с Южной Кореей. В параде также приняли участие расчеты военно-морских и военно-воздушных сил, стратегических войск, спецназа, морской пехоты, пограничных сил, войск связи и саперов.

Кроме того, центральная площадь Пхеньяна приняла парадный строй танковых и мотострелковых подразделений КНА, расчеты химвойск и войск ПВО. Парадным маршем также прошли расчеты медиков, курсантов военных училищ, правоохранительных структур и представителей народного ополчения.

Вместе с тем по площади проехали ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, системы ПВО.

Отдельно под марш на мотив песни "Служить России" под государственными флагами России и КНДР по площади прошла колонна одетых в полевую камуфлированную форму военнослужащих, оказывавших содействие ВС РФ в освобождении Курской области от украинских формирований. 

