План Трампа по Газе в случае реализации будет историческим событием, считает Путин

План президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса в секторе Газа в случае реализации будет историческим событием. Соответствующую точку зрения изложил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами по итогам своего визита в Таджикистан.

"Самый яркий пример - это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил, и что он пытается сделать - это будет историческое событие", - отметил российский лидер.

Вместе с тем, по его словам, Трамп многое делает, чтобы разрешить десятилетиями длящиеся кризисы.

Отвечая на вопрос, достоин ли был нынешний глава вашингтонской администрации Нобелевской премии мира в 2025 году, Путин заявил: "Не мне решать, достойна эта премия или нет, и достойна ли эта премия достижений такого рода".