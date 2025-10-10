Медведев в КНДР встретился с Ким Чен Ыном

Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в рамках визита в Пхеньян его принял председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

"В первую очередь, хочу обратить внимание, что состоялись полноценные переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем государственных дел товарищем Ким Чен Ыном, они прошли в дружественной атмосфере, которая характеризует наши многолетние отношения", - сказал российский политик в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС об итогах визита в КНДР.

Медведев отметил, что визит в КНДР был посвящен большому празднику корейского народа - 80-летнему юбилею Трудовой партии Кореи.

"Я, в качестве главы делегации, принял участие в мероприятиях. Это были и праздничные мероприятия, и переговоры. Переговоры по партийному направлению, разумеется, и в целом по вопросам нашего многостороннего стратегического партнерства с КНДР", - указал он.