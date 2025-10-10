Договоренности с Вашингтоном по продлению ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможны, если они "приемлемы и полезны". На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с журналистами по итогам своего визита в Таджикистан.

"Мы готовы договариваться, если для американской стороны это приемлемо и полезно. Если нет - значит, нет", - сказал он. "Жаль будет, поскольку вообще ничего тогда не останется, с точки зрения сдерживания в области стратегических наступательных вооружений", - отметил Путин.

Глава российского государства заявил 22 сентября на совещании с Совбезом РФ, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Вместе с тем, по его словам, эта мера жизнеспособна только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.