МИД КНДР: отношения Москвы и Пхеньяна вступили в период бурного развития

Отношения России и КНДР вступили в период бурного развития. Соответствующее заявление распространил МИД КНДР по случаю годовщины установления дипломатических отношений. СССР и КНДР установили двусторонние отношения 12 октября 1948 года.

Как отмечается, "корейско-российские отношения дружбы преодолевали разные испытания и проверки истории с тех пор, как был сделан первый шаг к боевому братству и товарищескому содружеству благодаря предыдущим вождям".

"Сегодня эти отношения, которые неизменно продвигались по пути дружбы, сплоченности и добрососедства, под мудрым руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына встретили период бурного развития", - указали в министерстве. Там обратили внимание, что в июне 2024 года Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, "который вечно будет сиять в истории развития российско-корейских дружественных отношений".

В Пхеньяне также акцентировали внимание на том, что СССР был первым государством, которое установило дипломатические отношения с КНДР.

10 октября КНДР отмечала 80-летие правящей Трудовой партии Кореи. Российскую делегацию на торжествах возглавлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.