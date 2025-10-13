Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 октября 2025 / 19:40
10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
Общество
После взрыва в многоэтажном доме в Алчевске возбудили уголовное дело
13 октября 2025 / 10:48
После взрыва в многоэтажном доме в Алчевске возбудили уголовное дело
© ТАСС

Следователи открыли уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном доме в Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская, передает ТАСС.

По ее словам, "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)".

На месте ЧП работают следователи и криминалисты республиканского СК, опрашивая жильцов, очевидцев и сотрудников управляющей компании, назначены необходимые судебные экспертизы, указала Марковская.

