Kan: состояние семи освобожденных из Газы заложников оценивается как удовлетворительное

Состояние первых семи освобожденных в секторе Газа израильских заложников оценивается как удовлетворительное. Об этом информировала гостелерадиокомпания Kan, комментируя передачу похищенных израильским военным.

Согласно данным Kan, освобожденные способны передвигаться самостоятельно.

Ранее в понедельник пресс-служба армии сообщила, что военные приняли в Газе от сотрудников Красного Креста первую группу в составе семи заложников и сопроводили их на территорию еврейского государства. К настоящему времени не обнародовано никаких видео- и фотоснимков, на которых были бы запечатлены освобожденные.

Ожидается, что их направят в больницу для полного обследования.