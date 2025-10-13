Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 октября 2025 / 19:40
10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
Kan: состояние семи освобожденных из Газы заложников оценивается как удовлетворительное
13 октября 2025 / 19:59
© REUTERS/ Ebrahim Hajjaj/ТАСС

Состояние первых семи освобожденных в секторе Газа израильских заложников оценивается как удовлетворительное. Об этом информировала гостелерадиокомпания Kan, комментируя передачу похищенных израильским военным.

Согласно данным Kan, освобожденные способны передвигаться самостоятельно.

Ранее в понедельник пресс-служба армии сообщила, что военные приняли в Газе от сотрудников Красного Креста первую группу в составе семи заложников и сопроводили их на территорию еврейского государства. К настоящему времени не обнародовано никаких видео- и фотоснимков, на которых были бы запечатлены освобожденные.

Ожидается, что их направят в больницу для полного обследования.

