Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
10 октября 2025 / 19:40
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Общество
Kan: состояние семи освобожденных из Газы заложников оценивается как удовлетворительное
13 октября 2025 / 19:59
© REUTERS/ Ebrahim Hajjaj/ТАСС
Состояние первых семи освобожденных в секторе Газа израильских заложников оценивается как удовлетворительное. Об этом информировала гостелерадиокомпания Kan, комментируя передачу похищенных израильским военным.
Согласно данным Kan, освобожденные способны передвигаться самостоятельно.
Ранее в понедельник пресс-служба армии сообщила, что военные приняли в Газе от сотрудников Красного Креста первую группу в составе семи заложников и сопроводили их на территорию еврейского государства. К настоящему времени не обнародовано никаких видео- и фотоснимков, на которых были бы запечатлены освобожденные.
Ожидается, что их направят в больницу для полного обследования.