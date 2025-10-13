Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
13 октября 2025 / 14:23
Трамп объявил о завершении войны в секторе Газа Медведев: поставка Киеву Tomahawk может иметь негативные последствия для всех
10 октября 2025 / 19:40
10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
Общество
Общество
Володин: не узаконившим статус пребывания в РФ мигрантам грозит выдворение и штраф
13 октября 2025 / 11:14
Володин: не узаконившим статус пребывания в РФ мигрантам грозит выдворение и штраф
© Марат Абулхатин/ ТАСС

Мигрантам, не узаконившим свой статус пребывания в России, может грозить выдворение и штраф. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

"Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение не менее пяти лет для него будет закрыт въезд в Россию", - указал он. 

Володин отметил, что 10 сентября истек срок пребывания иностранцев в России, сведения о которых внесены в реестр контролируемых лиц - базу данных о гражданах, незаконно находящихся на территории РФ.

По его словам, с 5 февраля текущего года в реестр заносятся лица, у которых отсутствуют документы, подтверждающие законность пребывания в РФ, не оформлена регистрация, нарушены сроки обязательного медосвидетельствования и дактилоскопии, а также не продлены патент, разрешение на работу или трудовой договор.

Как уточнил спикер ГД, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, за восемь месяцев 2025 года из России выдворено порядка 35 тыс. иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Вместе с тем, по информации МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц числились 770 тыс. мигрантов, треть из них это женщины и дети.

Володин напомнил, что в отношении этих лиц введен новый миграционный режим - режим высылки. Он предполагает расширение мер контроля и ограничение ряда прав, в том числе запрет на получение водительских прав, регистрацию сделок с недвижимостью и транспортом, оформление браков, а также открытие банковских счетов и перевод денежных средств.

