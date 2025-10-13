Дудаев поддержал отмену голосования по выбору символов банкноты в 500 рублей

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поддержал решение об отмене голосования по выбору символов для новой купюры в 500 рублей. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале министра.

Накануне Банк России заявил, что голосование отменено ввиду попыток увеличения количества голосов за некоторые объекты техническими средствами. Новые даты голосования будут определены позднее.

"Я поздравляю всех нас с победой!", - указал Дудаев.

Онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей началось 1 октября и должно было завершиться 14 октября. По информации регулятора, на 8 октября в голосовании приняло участие свыше 1,1 млн человек.

В числе объектов Пятигорска для лицевой стороны купюры лидировали Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. Среди символов регионов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набирали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость.