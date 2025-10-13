Российский рынок акций перешел к снижению в ходе основной торговой сессии

Российский рынок акций во время основной сессии на Московской бирже 13 октября перешел к снижению, свидетельствуют данные площадки. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 600 пунктов, индекс РТС торговался ниже 1 000 пунктов.

На 10:00 мск индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,68% - до 2 606,22 и 1 011,23 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,55 копейки и находился на отметке в 11,375 рубля.

К 11:28 мск индексы перешли к снижению на 0,87% и опускались до 2 566,04 и 995,64 пункта. Вместе с тем курс китайской валюты также перешел к снижению и торговался на уровне 11,251 рубля (-8,85 копейки).