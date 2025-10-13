Медведев: поставка Киеву Tomahawk может иметь негативные последствия для всех

Поставка Украине ракет Tomahawk, если Соединенные Штаты все-таки примут такое решение, повлечет за собой негативные последствия для всех. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

По его словам, "поставка этих ракет может кончиться плохо для всех".

Медведев отметил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно, о чем было сказано уже не раз. "Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США", - подчеркнул он.