Медведев: поставка Киеву Tomahawk может иметь негативные последствия для всех
13 октября 2025 / 11:59
Медведев: поставка Киеву Tomahawk может иметь негативные последствия для всех
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Поставка Украине ракет Tomahawk, если Соединенные Штаты все-таки примут такое решение, повлечет за собой негативные последствия для всех. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

По его словам, "поставка этих ракет может кончиться плохо для всех".

Медведев отметил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно, о чем было сказано уже не раз. "Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США", - подчеркнул он.

