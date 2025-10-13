Трамп объявил о завершении войны в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп после прибытия в здание парламента Израиля заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласится на свое разоружение в рамках мирного плана урегулирования конфликта в секторе Газа, передает агентство Reuters.

При общении с журналистами американский лидер высказал мнение, что военные действия в палестинском анклаве можно считать завершенными.

Трамп оставил запись в книге почетных посетителей Кнессета, указав, что для него "великая честь" завершить конфликт. Он также назвал этот день "большим и красивым".

10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей в отношении первого этапа мирного плана. Он уточнил, этот этап подразумевает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.