Товарооборот КНР со странами ШОС с начала года достиг рекорда в $387 млрд

Объем торговли КНР с другими странами - участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в январе - сентябре вырос на 2,4% в годовом исчислении, установив рекорд в 2,75 трлн юаней (более $387 млрд по нынешнему курсу китайского ЦБ). Об этом сообщил официальный представитель Главного таможенного управления Китая Люй Далян в ходе пресс-конференции.

"Последние данные за первые три квартала 2025 года свидетельствуют, что объем торговли КНР с другими государствами - членами объединения достиг 2,75 трлн юаней - это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, новый рекордный показатель за всю историю", - отметил он.

Люй Далян обратил внимание, что за 24 года своего существования ШОС позволила странам - участницам организации "делиться возможностями и совместно стремиться к развитию", и это помогло им добиться плодотворных результатов во всех сферах сотрудничества. По его словам, товарооборот Китая со странами организации вырос со 100 млрд юаней на момент ее образования ($12 млрд по курсу того времени) до 3,65 трлн юаней в 2024 году ($514 млрд).

Чиновник уточнил, что торговля межу Китаем и странами ШОС успешно развивается благодаря грузовым железнодорожным перевозкам на евразийском пространстве, а также за счет международных автомобильных транспортных маршрутов. По его данным, КНР активно закупает у государств объединения сельскохозяйственную продукцию, экспортирует им аграрную технику, фармацевтические препараты и медицинское оборудование, и этот процесс способствует повышению уровня благосостояния населения в регионе.