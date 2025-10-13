Российские ВС освободили Боровскую Андреевку и Московское в ДНР

Российские ВС за минувшие сутки освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили Боровскую Андреевку, а силы группировки "Центр" - в ходе наступательных операций освободили населенный пункт Московское, указали в российском оборонном ведомстве.