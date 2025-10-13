Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
10 октября 2025 / 19:40
10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
Безопасность
Российские ВС освободили Боровскую Андреевку и Московское в ДНР
13 октября 2025 / 12:45
© Александр Река/ТАСС
Российские ВС за минувшие сутки освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили Боровскую Андреевку, а силы группировки "Центр" - в ходе наступательных операций освободили населенный пункт Московское, указали в российском оборонном ведомстве.