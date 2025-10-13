Состояние выброшенной из окна дома в Уфе девочки оценивается как стабильно тяжелое

Состояние девочки, которую отец выбросил из окна многоквартирного дома в Уфе, оценивается медиками как стабильно тяжелое. Об этом со ссылкой на Минздрав Республики Башкортостан сообщает ТАСС.

"Состояние крайне тяжелое, стабильное", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 9 октября подозреваемый выбросил из окна квартиры на четвертом этаже по улице Ульяновых в Уфе свою двухлетнюю дочь. Ребенок был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При допросе отец девочки не пошел на контакт. В отношении него назначена судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.