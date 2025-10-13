НАТО приступила к учениям по ядерному сдерживанию Steadfast Noon

Североатлантический альянс приступил к проведению воздушных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Об этом сказано в заявлении генсека НАТО Марка Рютте.

"В понедельник, 13 октября, НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Учения носят давно запланированный характер. Они не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями и реальное ядерное оружие в них не задействовано", - говорится в сообщении.

В ткущем году маневры проходят на авиабазе Волкел в Нидерландах и частично на авиабазе Кляйн-Брогель в Бельгии, которая считается одной из пяти баз хранения американских тактических атомных бомб в Европе. В учениях будет также задействована британская авиабаза Лейкенхит.

К проведению маневров привлечены около 2000 военных и 70 самолетов из 14 государств НАТО, включая самолеты, способные нести ядерное оружие. Вместе с тем в учениях задействованы самолеты дозаправки в воздухе, средства разведки и воздушный командный пункт.