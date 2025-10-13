Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
Al Hadath: автобусы с палестинскими заключенными начали выезжать из тюрем в Израиле
13 октября 2025 / 13:30
© REUTERS/ Аммар Авад/ТАСС
Автобусы с освобожденными палестинскими заключенными начали покидать территорию израильских тюрем. Об этом информировал телеканал Al Hadath.
Ранее в понедельник боевое крыло палестинского движения ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста 20 заложников, которые удерживались в секторе Газа.