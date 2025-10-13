Al Hadath: автобусы с палестинскими заключенными начали выезжать из тюрем в Израиле

Автобусы с освобожденными палестинскими заключенными начали покидать территорию израильских тюрем. Об этом информировал телеканал Al Hadath.

Ранее в понедельник боевое крыло палестинского движения ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста 20 заложников, которые удерживались в секторе Газа.