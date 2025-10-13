Мосгорсуд смягчил приговор в отношении Елены Блиновской

Московский городской суд изменил приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов, передает ТАСС.

Сообщается, что апелляция смягчила блогеру срок наказания на полгода до 4,5 года, в ближайшее время она сможет выйти из СИЗО. В качестве смягчающих обстоятельств послужило наличие двоих малолетних детей и признание вины.

Кроме того, Мосгорсуд снизил Блиновской на один месяц срок запрета на занятие коммерческой деятельностью и назначил штраф в 950 тыс. рублей.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

С момента избрания Блиновской на стадии предварительного следствия домашнего ареста, учитывая ужесточение ей меры пресечения на заключение под стражу, ее нахождение в СИЗО после оглашения обвинительного приговора по настоящее время, она отбыла почти три года от 5-летнего срока назначенного ей наказания, теперь она может подать ходатайство либо об условно-досрочном освобождении, либо о замене ей реального отбывания наказания на альтернативное.

В марте Савеловский районный суд приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также назначил ей штраф в размере 1 млн рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Вместе с тем суд обратил в доход государства имущество осужденной, в том числе элитные объекты недвижимости, включая объекты в Крыму. Кроме того, удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.