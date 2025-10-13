Медведев пошутил про подводную лодку в степях Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможные поставки ракет Tomahawk Украине, провел параллель с переброской США подводных лодок и пошутил про субмарину, которая "всплывет" в степях Украины.

Медведев в своем канале в Max выразил надежду, что возможная поставка Tomahawk представляет собой пустую угрозу, обусловленную затяжными переговорами с "накокаиненным клоуном".

"Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины", - отметил он.

Свой пост политик сопроводил картиной с изображением подводной лодки с флагом США, "всплывающей" в поле с подсолнухами. На изображении также есть надпись на украинском: "Подводная лодка в степях Украины".

Таким образом, Медведев сделал отсылку к абсурдистской шутке советского времени "Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою". По одной из версий, фраза стала ироничной реакцией на киноленту "Партизаны в степях Украины" 1940-х годов, которую весьма невысоко оценили даже в Комитете по делам кинематографии СССР.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что поручил перебросить две подлодки "к побережью" РФ "из предосторожности".