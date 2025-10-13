Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2025 / 16:16
КОТИРОВКИ
USD
13/10
81.1898
EUR
13/10
94.0491
Новости часа
Премия по экономике памяти Нобеля присуждена за объяснение инновационного экономического роста Медведев пошутил про подводную лодку в степях Украины
Москва
13 октября 2025 / 16:16
Котировки
USD
13/10
81.1898
0.0000
EUR
13/10
94.0491
0.0000
Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
10 октября 2025 / 19:40
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Культурная среда / Политика и религия
Экономика
Премия по экономике памяти Нобеля присуждена за объяснение инновационного экономического роста
13 октября 2025 / 14:13
Премия по экономике памяти Нобеля присуждена за объяснение инновационного экономического роста
© REUTERS/ Tom Little/ТАСС

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2025 год присуждена Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хауиту. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук.

Согласно мотивировочной части решения комитета, лауреатов отметили премией "за объяснение инновационного экономического роста". Половина премии присуждена Мокиру "за выявление предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса", а другая половина - совместно Агьону и Хауиту "за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения".

Отмечается, что исследования лауреатов демонстрируют, как новые технологии могут способствовать устойчивому росту и как инновации служат импульсом для дальнейшего прогресса. 

"Работы лауреатов свидетельствуют о том, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию", - заявил председатель комитета Йон Хасслер.

Джоэль Мокир родился в 1946 году в Лейдене, Нидерланды, работает в Северо-Западном университете, Иллинойс, США. Филипп Агьон родился в 1956 году в Париже, Франция. Он работает в парижском Коллеж де Франс и Лондонской школе экономики и политических наук. Питер Хауит родился в 1946 году в Канаде, работает в Университете Брауна, Род-Айленд, США. 

Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
14:13
Премия по экономике памяти Нобеля присуждена за объяснение инновационного экономического роста
13:57
Медведев пошутил про подводную лодку в степях Украины
13:44
Мосгорсуд смягчил приговор в отношении Елены Блиновской
13:30
Al Hadath: автобусы с палестинскими заключенными начали выезжать из тюрем в Израиле
13:15
НАТО приступила к учениям по ядерному сдерживанию Steadfast Noon
12:58
Состояние выброшенной из окна дома в Уфе девочки оценивается как стабильно тяжелое
12:45
Российские ВС освободили Боровскую Андреевку и Московское в ДНР
12:29
Товарооборот КНР со странами ШОС с начала года достиг рекорда в $387 млрд
12:13
Трамп объявил о завершении войны в секторе Газа
11:59
Медведев: поставка Киеву Tomahawk может иметь негативные последствия для всех
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения