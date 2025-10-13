Премия по экономике памяти Нобеля присуждена за объяснение инновационного экономического роста

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2025 год присуждена Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хауиту. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук.

Согласно мотивировочной части решения комитета, лауреатов отметили премией "за объяснение инновационного экономического роста". Половина премии присуждена Мокиру "за выявление предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса", а другая половина - совместно Агьону и Хауиту "за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения".

Отмечается, что исследования лауреатов демонстрируют, как новые технологии могут способствовать устойчивому росту и как инновации служат импульсом для дальнейшего прогресса.

"Работы лауреатов свидетельствуют о том, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию", - заявил председатель комитета Йон Хасслер.

Джоэль Мокир родился в 1946 году в Лейдене, Нидерланды, работает в Северо-Западном университете, Иллинойс, США. Филипп Агьон родился в 1956 году в Париже, Франция. Он работает в парижском Коллеж де Франс и Лондонской школе экономики и политических наук. Питер Хауит родился в 1946 году в Канаде, работает в Университете Брауна, Род-Айленд, США.