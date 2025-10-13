Число погибших в результате аварии в Лимпопо достигло 42

Число погибших в результате ДТП с участием автобуса на севере ЮАР возросло до 42. По информации администрации президента Южно-Африканской Республики, большинство погибших - граждане Зимбабве и Малави.

"Этот инцидент - трагедия как для ЮАР, так и для братских нам стран Зимбабве и Малави", - отметил президент ЮАР Сирил Рамапоса, выразив соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Некоторое время назад местный телеканал eNCA информировал о гибели по меньшей мере 40 человек.

Авария произошла в минувшее воскресенье в провинции Лимпопо в районе города Махадо. Автобус направлялся из города Гкеберха на юге ЮАР в столицу Зимбабве Хараре и должен был заехать в Малави. Автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал с шоссе и перевернулся.