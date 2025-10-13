Израильское посольство сообщило об освобождении уроженца Донбасса Харкина

Освобожденный из заложников палестинского движения ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин уже вышел на связь со своими родными. Об этом со ссылкой на посольство Израиля в Москве сообщает ТАСС.

"Нам известно, что Максим уже вышел на связь со своей семьей", - говорится в сообщении.

10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей в отношении первого этапа мирного плана. Он уточнил, этот этап подразумевает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.