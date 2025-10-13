Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
Израильское посольство сообщило об освобождении уроженца Донбасса Харкина
13 октября 2025 / 14:43
© Посольство Израиля в РФ/ТАСС
Освобожденный из заложников палестинского движения ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин уже вышел на связь со своими родными. Об этом со ссылкой на посольство Израиля в Москве сообщает ТАСС.
"Нам известно, что Максим уже вышел на связь со своей семьей", - говорится в сообщении.
10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей в отношении первого этапа мирного плана. Он уточнил, этот этап подразумевает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.
