13 октября 2025 / 17:26
Мэр Одессы считает, что Зеленский намерен лишить его украинского гражданства Трамп заявил о готовности Израиля "протянуть руку дружбы" Ирану
10 октября 2025 / 19:40
Политика
Макрон обвинил оппозицию в политическом кризисе во Франции
13 октября 2025 / 14:59
Оппозиция, выступающая за вынесение вотума недоверия недавно назначенному правительству Франции, несет ответственность за усугубление политического кризиса и должна сфокусироваться на стабилизации обстановки. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Политические силы, которые приняли решение о вотуме недоверия бывшему премьеру Франсуа Байру, и политические силы, которые сыграли роль в дестабилизации нынешнего премьера Себастьена Лекорню, несут полную ответственность за этот беспорядок. Я же обеспечиваю преемственность, стабильность и буду продолжать это делать. Все должны продолжать работу в данном направлении", - подчеркнул Макрон, передает пресс-служба Елисейского дворца.

Президент считает, что критические высказывания политиков в адрес переназначенного на пост премьера Лекорню, как и нового правительства, "не соответствуют ситуации". В этой связи он призвал всех "взять себя в руки" и работать в соответствии с тем мандатом, которым их наделили французы, и продолжать работу над улучшением повседневной жизни граждан, а также над "независимостью Франции".

Французский лидер отметил, что намерен провести утром 14 октября первое заседание совета министров в новом составе и выразил надежду на то, что "страна сможет двигаться вперед в условиях умиротворения и стабильности", а также в обстановке большого уважения между политическими силами.

"Сегодня все взоры обращены на Францию. И она должна нести послание стабильности и силы. И поэтому долг всех - работать на стабильность, а не делать ставки на нестабильность", - заключил он.

Лекорню 12 октября сформировал новое правительство республики. Предыдущий кабмин, также возглавляемый им, продержался меньше суток после обнародования списка министров, став самым недолговечным в истории Пятой республики.

