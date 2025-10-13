Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Мэр Одессы считает, что Зеленский намерен лишить его украинского гражданства Трамп заявил о готовности Израиля "протянуть руку дружбы" Ирану
10 октября 2025 / 19:40
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 344 беспилотника ВСУ
13 октября 2025 / 15:14
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 344 беспилотника ВСУ
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 10 управляемых авиабомб и 344 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 344 беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 944 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 483 танка и других боевых бронемашин, 1 600 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 416 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 839 единиц специальной военной автомобильной техники. 

