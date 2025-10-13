Президент США Дональд Трамп, выступая в Кнессете заявил о готовности Израиля "протянуть руку дружбы" и Ирану.

"Даже для Ирана рука дружбы и сотрудничества будет всегда протянута", - цитирует его агентство Reuters.

Вместе с тем, по словам американского лидера, сделка по Газе послужит "исторической зарей нового Ближнего Востока". Он также рекомендовал жителям анклава "сосредоточиться на экономическом развитии и стабильности", указывает агентство.

10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей в отношении первого этапа мирного плана. Он уточнил, этот этап подразумевает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.