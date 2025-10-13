Мэр Одессы считает, что Зеленский намерен лишить его украинского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с утверждением о том, что 13 октября будет предпринята попытка лишить его гражданства Украины по причине того, что у него якобы есть гражданство РФ.

"В понедельник на комиссии при Зеленском планируется обсудить вопрос о лишении меня украинского гражданства якобы из-за наличия российского", - указал он в своем Telegram-канале.

Политические оппоненты Труханова и ранее утверждали, что у него есть гражданство РФ, однако он такие заявления отрицал.

Между Трухановым и администрацией Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют его в том, что он недостаточно активно проводит политику "декоммунизации".

Критика в адрес мэра Одессы обострилась после того, как из-за наводнения в городе в ночь на 1 октября погибли 10 человек. В украинских СМИ администрацию Одессы обвиняли в плохом состоянии канализации и водоотводных сооружений. Кроме того, появились сообщения о том, что наводнение может послужить причиной для отставки Труханова.