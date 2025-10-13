Премьер Молдавии Речан отказался возглавить новое правительство

Нынешний премьер-министр Молдавии Дорин Речан отказался возглавить правительство, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов проевропейской Партией действия и солидарности (ПДС). Об этом стало известно в ходе совместной пресс-конференции Речана и председателя ПДС Игоря Гросу.

"Мы планировали выдвинуть Речана кандидатом на должность премьера, однако он сообщил нам, что его работа в правительстве завершается на этом этапе", - заявил Гросу.

Речан отметил, что планирует завершить политическую карьеру и вернуться в бизнес. "Я больше не буду участвовать в общественной и политической жизни. Сразу после утверждения нового правительства я откажусь от депутатского мандата и вернусь к своей профессиональной деятельности, которую приостановил несколько лет назад", - указал он.

По словам Гросу, кандидатуру главы будущего кабмина выдвинет президент Молдавии Майя Санду после консультаций с фракциями партий в парламенте. ПДС получает по итогам выборов большинство и может самостоятельно сформировать правительство.

Конституционный суд Молдавии должен утвердить результаты выборов 16 октября. После этого Санду подпишет указ о созыве первого заседания парламента.

Согласно данным ЦИК, ПДС получает 55 из 101 места в парламенте. Сформированный вокруг Партии социалистов Патриотический блок набирает 26 мандатов. Кроме того, в парламент проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6).