10 октября 2025 / 19:40
10 октября 2025 / 12:50
10 октября 2025 / 12:47
Политика
Лавров рассказал, когда пройдет российско-арабский саммит
13 октября 2025 / 16:15
Лавров рассказал, когда пройдет российско-арабский саммит
© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

Первый Российско-арабский саммит состоится, как только будут согласованы его новые сроки проведения, итоговые документы практически готовы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров при общении с журналистами из арабских стран.

"Президент России Владимир Путин договорился с председателем Лиги арабских государств о переносе нашего саммита. Я уверен, что он состоится, как только будет понятно, какие сроки наиболее удобны для этого. Итоговые документы практически готовы", - сказал министр.

Некоторое время назад президент РФ в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан объяснил причины переноса саммита. Он отметил, что целью было не помешать процессу мирного урегулирования, который в настоящее время происходит на Ближнем Востоке при участии президента США Дональда Трампа.

