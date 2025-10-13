ХАМАС-Израиль: процесс пошел

Юрий Веселов, военный обозреватель

Итак, сегодня 13 октября в 8 утра в соответствии с договоренностями о прекращении огня палестинское Движение исламского сопротивления ХАМАС в секторе Газа и Израиль приступят к обмену заложниками и заключенными.

Предполагается, что палестинцы передадут 20 живых евреев-заложников. Остальные 28 человек считаются погибшими, убитыми или пропавшими без вести. Их тела будут искать под контролем международной комиссии. Палестинцы утверждают, что большинство погибших погребены под завалами зданий и подземных укрытий.

В свою очередь, Израиль сегодня обязать освободить около 2000 палестинцев, осужденных пожизненно по обвинению в террористической деятельности. По договоренностям, процедура взаимного обмена рассчитана на 2 часа.

По случаю начала процесса очередного палестино-израильского перемирия и окончания (хочется верить) израильских бомбардировок сектора Газа в регион прибывает президент США Дональд Трамп для приема поздравлений и гражданских наград правительства Израиля за «успешные усилия в миротворческой деятельности». По завершению официальной церемонии второй половине дня Трамп перелетит в египетский город-курорт Шарм аш-Шейх для участия в называемом «саммите мира», посвященном празднованию прекращению огня между ХАМАС и Израилем и очередному выражению благодарностей и надежд на установление мира в регионе.

О готовности участия в форуме заявили более 20 руководителей мусульманских государств и международных организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш. Председательствовать на мероприятии будет президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который заявил, что «саммит мира» станет началом создания независимого Государства Палестина».

На мероприятии в Шарм аш-Шейхе запланировано выступление Трампа. Но о каких-либо общих встреч с выступлениями участников сведений нет: переговоры будут носить лишь неформальный двусторонний характер и проводиться они будут в кулуарах. Открытие форума намечено на вторую половину дня.

Представители ХАМАС и Израиля в Египет не приедут. Под вопросом и участие президента Палестинской Национальной Автономии Аббаса. Иран, как одна из ведущих мусульманских стран, отказался делегировать своих представителей в Шарм аш-Шейх.

Россия положительно расценивает предложенный Трампом план прекращения огня между палестинцами и израильтянами, а также взаимный обмен израильскими заложниками, телами погибших на содержащихся в тюрьмах Израиля осужденных палестинцев. При этом Москва продолжает отстаивать необходимость создания независимого палестинского государства в рамках границ 1967 года. Именно на это указал президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Руководство военного крыла ХАМАС заявило о твердом намерении придерживаться договоренностей о прекращении огня с Израилем при условии соблюдения им взятых на себя обязательств. Израильтяне в соответствии с планом Трампа отвели свои войска от столицы сектора, но накануне начала обмена Нетаньяху, выступая по армейскому радио, заявил о том, что «битва не окончена».

Военно-политическое руководство исламского сопротивления Газы выступает категорически против разоружения боевых отрядов и намерено добиваться своего представительства во вновь сформированных органов управления на территории сектора. Это станет камнем преткновения дальнейшим мерам по прекращению конфронтации с Израилем, который будет добиваться реализации своих целей с применением силы.

В окружении главы еврейского правительства откровенно говорят, что война в секторе Газа будет продолжена после завершения обмена, а военная инфраструктура ХАМАС будет полностью уничтожена. Нетаньяху не скрывает того, что он или его последователи во власти не допустят создания Государства Палестина, так как оно «угрожает безопасности Израиля».

Вряд ли египетский «саммит мира» сможет положить окончание палестино-израильской конфронтации: это мероприятие выглядит, как тусовка высокопоставленных лиц, которые не обречены обязанностями принять какие-либо практические решения для обуздания планов Тель-Авива.