Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники на местах должны уделять внимание работе с людьми и "не отбрыкиваться" от них.

Ранее 13 октября он согласовал назначение ряда руководителей местной вертикали власти. "Не отбрыкивайтесь от людей. Для нашего человека важно порой с ним встретиться и поговорить. Не надо себя чувствовать на голову выше обычных людей. Это наши люди, мы для них работаем", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что хорошо информирован о состоянии дел в конкретных районах и на предприятиях, где производятся кадровые изменения.

"Хочу, чтобы вы запомнили главное: чьих-то предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, - нет. Вы там за все отвечаете. Частные предприятия, принадлежащие республиканскому уровню управления, или которые непосредственно входят в вашу компетенцию областного или районного подчинения, - все это ваше. И вы за это несете ответственность", - заключил белорусский лидер.