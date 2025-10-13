Украина: миллионы переселенцев лишены госпомощи

Марина Харькова, журналист, Донецк

Проблемы так называемых ВПЛ – внутренне перемещенных лиц, как называют на Украине тех беженцев, кто из прифронтовой зоны выехал вглубь страны, обострились до предела. Люди предпочитают рисковать жизнью и не эвакуироваться, так как понимают, что ничего хорошего их на Украине не ждёт. А миллионы беженцев по всей Украине не получают никакой помощи от государства. Об этом на днях на заседании Верховной рады заявил депутат парламента Сергей Вельможный.

«Миллионы переселенцев не получат социальной выплаты, а их размер мизерный. Люди потеряли все, но не получают помощи от государства. Они оказались один на один со своими проблемами и вынуждены надеяться исключительно на себя», – возмутился депутат.

Другой украинский депутат Павел Фролов подтвердил, что реальная поддержка и в 2026 году заметно сократится, а беженцы в результате или совсем покидают страну, или возвращаются на прифронтовую территорию. «Помощь на проживание сейчас получает всего 900 тысяч беженцев, а когда-то получало 3 миллиона. К сожалению, в бюджете на 26-й год в важнейшей программе по помощи на проживание беженцев заложено уменьшение на 10 миллиардов, чем было предусмотрено в 25-м году. Это та помощь, которая наиболее важна переселенцам. И это происходит на фоне того, что увеличивается количество эвакуированных из Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областей», – негодовал депутат.

Им пыталась возражать вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Она сообщила, что государство с марта 2022 года оказывает финансовую помощь на проживание тем жителям территорий, кто покинул зону боевых действий, и деньги им на выплаты есть. Также она призвала накануне зимы максимально ускорить процесс оказания помощи внутренним беженцам. В целом, по словам Верещук, государство уже выплатило украинцам со статусом ВПЛ 42 млрд грн. Однако при такой якобы впечатляющей сумме, на самом деле помощь – мизерная: ежемесячно 2000 грн (в пересчете – 4 тыс руб) выделяется лицам трудоспособного возраста и без проблем со здоровьем, а 3000 грн получают лица с инвалидностью и такую же сумму платят родителям на детей до 18 лет. Это просто подачка тем, кто потерял жилье и имущество, и этой суммы хватает на жизнь впроголодь.

Между тем, Верещук отметила, что лично к ней или в министерство на горячую линию очень часто обращаются украинцы с просьбой помочь им получить выплаты, которые задерживают. Таким образом она признала, что даже установленный минимум получают далеко не все.

На нарастающие проблемы с ВПЛ обратили внимание и на Западе. Киевский режим не справляется с размещением беженцев из зоны боевых действий, констатировало издание Politico. Кроме бюрократической волокиты, в дело вступает отсутствие денег. Также растет число беженцев, возвращающихся на Донбасс, получающих российские паспорта и становящихся лояльными гражданами РФ. Люди, бегущие из зоны боев на Украину, оказываются ей не нужны. Они сталкиваются с трудностями в поисках жилья и при получении компенсации за утраченную недвижимость. «Правительству Украины, испытывающему нехватку средств, очень трудно справиться с миллионными потоками беженцев, число которых с каждым днем увеличивается за счет эвакуируемых из зоны боевых действий. Беженцы сталкиваются с колоссальными трудностями и бюрократическими препонами при получении компенсации. Проблемы настолько серьезны, что многие решают вернуться в районы, занятые российской армией», - пишет Politico.

Всего на Украине зарегистрировано более 4,5 миллионов внутренних беженцев и все они проходят мучительный процесс получения денег от местных и центральных властей, говорится в публикации. В 2025 году Украина выделила 15 миллиардов гривен (310 миллионов евро) на поддержку внутренне перемещенных лиц, о чем изданию сообщили из министерства развития Украины. Это позволило 7 300 семьям приобрести жилье в более безопасных районах страны. К концу года еще 3 000 семей должны получить финансирование. В целом по госпрограмме компенсацию на ремонт или новое жилье получили свыше 135 000 семей. Однако это капля в море из 4,5 млн нуждающихся беженцев.

Хотя украинское правительство объявило о выделении миллиарда гривен субсидий местным органам власти на строительство временных убежищ и об упрощении процедуры передачи государственных и муниципальных зданий для расселения беженцев, людям приходится жить в ужасных условиях. Этим летом в Павлограде беженцы жили в палатках, так как их негде было разместить, а каждый день их число увеличивалось на 400 человек.

Многие семьи с детьми и престарелыми родственниками размещаются в различных государственных общежитиях, где нет ремонта, а все стены - в плесени и грибке. Именно такие условия для беженцев созданы, например, в Днепропетровске.

«Живем все вповалку, без оглядки на пол и возраст. Есть один санузел на всех, да и тот надо срочно ремонтировать. Из роскоши — единственная старенькая стиральная машина. Холодильника вообще нет: храним продукты на полу, возле своих коек», - рассказала журналистам беженка Ольга Вирейко.

О катастрофе с деньгами и бедственном положении ВПЛ рассказывал и британский волонтер 27-летний Игнатий Ивлев-Йорк, который занимался эвакуацией на подконтрольные Киеву территории. Он отметил, что большинство отказывающихся выезжать из прифронтовых городов честно говорят, что у них нет денег, они не доверяют Киеву и боятся ехать в никуда. «Они чувствуют, что государство игнорирует их. Правительство Украины предлагает эвакуированным 2 тысячи гривен (примерно 50 долларов) в месяц и общежития для проживания», - заключил волонтер.

При этом украинские чиновники лживо отчитываются о большом количестве выплат от международных организаций, которые положены ВПЛ. Но все, кто пытался их оформить, натыкались на стену. «Международные выплаты еле-еле кому-то дали один раз. К 2 тысячам на взрослого дают еще 3 на ребенка. Если в семье есть пенсионер, выплачивают пенсию 2100 гривен. И все. Обещанное жилье — это спортзалы в школах с матрасами на полу или разваленные общаги», - негодует беженка Ольга.

Агентство ООН по делам беженцев столкнулось со значительным недофинансированием программ помощи внутренним переселенцам на Украине, которые были эвакуированы из прифронтовых районов. Так, к примеру, США, чей размер взноса в бюджет Агентства составлял 40%, прекратили финансирование. Другие западные доноры также значительно уменьшили взносы, перенаправив их на оборонные расходы. Поэтому ООН удалось собрать лишь 25% из необходимых $3,32 млрд.

«Эти средства предназначались для оказания финансовой помощи, покупки товаров первой необходимости и психосоциальной поддержки 8,2 млн. внутренних переселенцев. Но киевскому режиму нет дела до их потребностей. Он крайне непрозрачно распределяет поступающую народу Украины международную помощь. И распределяет её Зеленский со своей камарильей так, как считают нужным», — прокомментировал ситуацию экс-премьер Украины Николай Азаров.

Более того, все эти три года украинская власть продолжает начислять коммунальные платежи жителям городов, контроль над которыми потерян Украиной еще в 2022 году. В результате такого абсурдного решения жители неподконтрольных киевскому режиму регионов «задолжали» Украине около ста миллиардов гривен по ЖКХ.

«Жителям Мелитополя и Мариуполя начисляли коммуналку до лета 2024 года, хотя Мелитополь перешёл под контроль России в конце февраля 2022 года, а Мариуполь — в конце мая 2022 года. Более того, собственникам разрушенных квартир и домов на подконтрольной киевскому режиму территории также начисляют коммуналку. Такое жильё имеют более 3 млн. украинцев», — рассказал Азаров.

В апреле в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, который отменяет начисление коммунальной платы за повреждённое и уничтоженное в ходе вооружённого конфликта жильё. Но он не принят до сих пор. А беженцы возвращаются домой. Это с гневом отметил украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщив, что более 30% жителей Мариуполя вернулись из Украины обратно в свой город.

Еще одной проблемой для людей на прифронтовой территории, пока еще подконтрольной Киеву, станет узаконенное мародерство. Украинскому руководству надо рассмотреть правовые механизмы отбора жилья у населения в прифронтовых регионах. Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Соломия Бобровская, предложившая ввести военно-квартирную повинность для местного населения с целью расселения вояк.

«Нужна военно-квартирная повинность, чтобы решить проблему расселения наших войск в прифронтовых территориях. Мы превращаем ВСУ в армию чуть ли не бомжей. Потому что кроме тех, кто сидит сегодня в окопах более 200-300 дней, остальные вынуждены искать жильё самостоятельно. К сожалению, уже десятый год даже речи нет о механизме возврата средств за то или иное жилье физического или юридического лица. А чтобы ввести военно-квартирную повинность, нужен указ президента. Давайте подумаем о механизме принудительного изъятия жилья и предоставления в аренду военнослужащим в тех городках, которые сегодня уже критичны», – потребовала она.

Между тем, украинские боевики и так никогда не просили разрешения у местных и заселялись в любое жилье насильно.

«Да начиная с 2014 года украинские вояки без всякого спроса и без всякой государственной программы отжимали квартиры у жителей Донбасса, занимая освободившиеся квартиры или даже убивая хозяев», — написал в соцсетях бывший житель Константиновки Олег Ч.

«В Изюме, Балаклее, в коттеджных посёлках в районе Травянского, Печенежского водохранилищ, где стоят добротные двух-трёхэтажные особняки богатых харьковчан, уже давно без спроса живут военнослужащие ВСУ», — подтверждает жительница Харькова Алла Н..

«Нет сомнений, что сейчас даже в относительно безопасных районах Днепропетровской, Черниговской, Запорожской области местные власти будут объявлять эвакуацию населения, а в освободившиеся квартиры станут селиться военные, ТЦКшники, полицейские под предлогом оборон‟. А потом, по возвращении люди не смогут вернуть себе жильё, которое наверняка переоформят на военных или их семьи. Пойди, поспорь с человеком с ружьём!», — протестует харьковский правозащитник Евгений Рожко.