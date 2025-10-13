Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2025 / 18:58
КОТИРОВКИ
USD
13/10
81.1898
EUR
13/10
94.0491
Новости часа
Товарооборот Китая и США с начала года сократился на 15,6% СВС: Канада намерена создать атомный реактор на Луне
Москва
13 октября 2025 / 18:58
Котировки
USD
13/10
81.1898
0.0000
EUR
13/10
94.0491
0.0000
Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
10 октября 2025 / 19:40
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
10 октября 2025 / 12:50
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
10 октября 2025 / 12:47
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Политика
В Египте анонсировали участие Аббаса и Нетаньяху в "саммите мира"
13 октября 2025 / 16:28
В Египте анонсировали участие Аббаса и Нетаньяху в "саммите мира"
© Menahem Kahana/ Pool Photo via AP/ТАСС

В Шарм-эш-Шейх для участия в "саммите мира", созываемого по случаю прекращения огня в секторе Газа, прибудут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас. Соответствующее сообщение распространила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"Президент Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примут участие в "саммите мира". Их присутствие укрепит действие соглашения о прекращении войны в Газе", - сказано в заявлении, размещенном на странице канцелярии в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси проинформировал его, что примет участие в "саммите мира", сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

"Саммит мира" в египетском Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Представители палестинского движения ХАМАС от участия во встрече отказались.

Ранее портал Ynet информировал о том, что Нетаньяху может присоединиться к президенту США Дональду Трампу в поездке в Шарм-эш-Шейх после его выступления 13 октября в парламенте Израиля.

Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
Эксперт: американской военной помощи Украине уже не будет
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
«Томагавки» у российских границ это Карибский кризис 2.0. Мнение
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Военный эксперт Кнутов: Трамп заинтересован в размещении «Томагавков» на Украине
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
16:57
Товарооборот Китая и США с начала года сократился на 15,6%
16:45
СВС: Канада намерена создать атомный реактор на Луне
16:29
Лукашенко призвал белорусских чиновников "не отбрыкиваться от людей"
16:28
В Египте анонсировали участие Аббаса и Нетаньяху в "саммите мира"
16:15
Лавров рассказал, когда пройдет российско-арабский саммит
15:58
Премьер Молдавии Речан отказался возглавить новое правительство
15:45
Мэр Одессы считает, что Зеленский намерен лишить его украинского гражданства
15:31
Трамп заявил о готовности Израиля "протянуть руку дружбы" Ирану
15:14
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 344 беспилотника ВСУ
14:59
Макрон обвинил оппозицию в политическом кризисе во Франции
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения