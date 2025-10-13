В Египте анонсировали участие Аббаса и Нетаньяху в "саммите мира"

В Шарм-эш-Шейх для участия в "саммите мира", созываемого по случаю прекращения огня в секторе Газа, прибудут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас. Соответствующее сообщение распространила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"Президент Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примут участие в "саммите мира". Их присутствие укрепит действие соглашения о прекращении войны в Газе", - сказано в заявлении, размещенном на странице канцелярии в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси проинформировал его, что примет участие в "саммите мира", сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

"Саммит мира" в египетском Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Представители палестинского движения ХАМАС от участия во встрече отказались.

Ранее портал Ynet информировал о том, что Нетаньяху может присоединиться к президенту США Дональду Трампу в поездке в Шарм-эш-Шейх после его выступления 13 октября в парламенте Израиля.