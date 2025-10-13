Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
13 октября 2025 / 19:20
13 октября 2025 / 11:11
13 октября 2025 / 19:07
СВС: Канада намерена создать атомный реактор на Луне
13 октября 2025 / 16:45
СВС: Канада намерена создать атомный реактор на Луне
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Канада планирует создать ядерный реактор для последующего его размещения на Луне. Об этом информировал телеканал СВС.

Сообщается, что Канадское космическое агентство уже перевело компании Canadian Space Mining Corporation $710 тыс. на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране. Вместе с тем еще $357,1 тыс. на "разработку алгоритмов и средств автономного управления установкой ядерной энергетической системы на поверхности Луны" получила фирма MDA Space, которая разработала руки-манипуляторы серии Canadarm для МКС.

Ожидается, что в случае успеха канадский реактор может быть доставлен на Луну с одной из миссий лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), в которой участвует Канада.

В августе газета Politico писала о том, что США могут ускорить программу строительства АЭС на Луне в качестве реакции на планы России и Китая. По ее данным, согласно директиве НАСА, первая страна, которая построит АЭС на Луне, сможет "объявить запретную зону, что существенно ограничит возможности США". 

8 мая Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали документ, предполагающий строительство лунной электростанции, на которой будут проводиться фундаментальные космические исследования. Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, создание которой планируется к 2036 году.

В июне глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российская АЭС станет на Луне первой. 

