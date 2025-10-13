СВС: Канада намерена создать атомный реактор на Луне

Канада планирует создать ядерный реактор для последующего его размещения на Луне. Об этом информировал телеканал СВС.

Сообщается, что Канадское космическое агентство уже перевело компании Canadian Space Mining Corporation $710 тыс. на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране. Вместе с тем еще $357,1 тыс. на "разработку алгоритмов и средств автономного управления установкой ядерной энергетической системы на поверхности Луны" получила фирма MDA Space, которая разработала руки-манипуляторы серии Canadarm для МКС.

Ожидается, что в случае успеха канадский реактор может быть доставлен на Луну с одной из миссий лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), в которой участвует Канада.

В августе газета Politico писала о том, что США могут ускорить программу строительства АЭС на Луне в качестве реакции на планы России и Китая. По ее данным, согласно директиве НАСА, первая страна, которая построит АЭС на Луне, сможет "объявить запретную зону, что существенно ограничит возможности США".

8 мая Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали документ, предполагающий строительство лунной электростанции, на которой будут проводиться фундаментальные космические исследования. Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, создание которой планируется к 2036 году.

В июне глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российская АЭС станет на Луне первой.