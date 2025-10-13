Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
Экономика
Экономика
Товарооборот Китая и США с начала года сократился на 15,6%
13 октября 2025 / 16:57
Товарооборот Китая и США с начала года сократился на 15,6%
© Justin Sullivan/ Getty Images/ТАСС

Товарооборот Китая и США в январе - сентябре сократился на 15,6% в годовом исчислении, до $425,81 млрд. Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР.

Согласно оглашенной статистике, поставки китайской продукции в Соединенные Штаты за девять месяцев уменьшились на 16,9%, до $317,22 млрд. Импорт американских товаров в Китай достиг $108,59 млрд, сократившись на 11,6%. Положительное сальдо Китая понизилось на 19,1% по сравнению с январем - сентябрем прошлого года, до $208,63 млрд.

В сентябре объем торговли двух стран вырос по сравнению с августом на 6,7%, составив $45,79 млрд. Китайский экспорт составил $34,3 млрд, увеличившись на 8,5%. Импорт в КНР из США в вырос на 1,7%, до $11,48 млрд.

КНР импортирует из США сою, хлопок и кукурузу, внедорожники, микросхемы, коксующийся уголь, медь и медную руду. США закупают у Китая смартфоны, малоценные товары с упрощенным таможенным оформлением, компьютеры, литиево-ионные батареи, детские игрушки, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, одежду, обувь и многое другое.

В настоящее время китайско-американский товарооборот испытывает негативное воздействие протекционистских мер Вашингтона. 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна с 1 ноября или ранее повысит на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введет меры экспортного контроля на программное обеспечение. Так, совокупные тарифы США на продукцию из КНР могут составить 130%.

По итогам 2023 года объем торговли КНР и США сократился на 11,6% и составил $664,45 млрд. Однако в 2024 году показатель вырос на 3,7% и составил $688,28 млрд. 

