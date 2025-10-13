Трамп против порядка по китайским правилам

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Президент США Дональд Трамп вечером 10 октября заявил о готовности США ввести с 1 ноября 100%-е пошлины на товары из Китая сверх тех, которые действуют сейчас, а также экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения. Гнев Трампа вызвало решение министерства коммерции КНР, озвученное 9 октября, о введении новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов (РЗМ). «Эти меры совершенно беспрецедентны в международной торговле и представляют собой моральное унижение в отношениях с другими государствами. Пекин «держит мир в заложниках», создавая монополию на рынке магнитов и других металлов», - заявил он.

Чуть позднее, 12 октября Пекин заявил, что готов принять решительные ответные меры в случае введения США этих пошлин т.к. действия Вашингтона нарушают международные торговые нормы. «Умышленные угрозы высоких тарифов - не самый правильный способ ладить с Китаем. Если США будут настаивать на том, чтобы идти по ложному пути, Китай наверняка примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов», - говорится в тексте сообщения министерства коммерции КНР. По мнению китайской стороны Вашингтон постоянно использует «двойные стандарты», вводя контроль на тысячи товаров, включая полупроводниковое оборудование. Пекин призвал Вашингтон исправить свои действия и продолжать диалог на основе взаимного уважения.

Суть новых правил, вызвавших гнев Трампа, в том, что зарубежные экспортеры товаров, содержащих даже минимальное количество РЗМ китайского происхождения, должны будут получать китайскую экспортную лицензию. Расширен и список РЗМ, для экспорта которых нужна лицензия, в него включены гольмий, европий, иттербий, тулий и эрбий, а также некоторые литий-ионные аккумуляторы, графитовые аноды, синтетические алмазы и оборудование для их производства. Китайские власти объяснили эти меры необходимостью более эффективной защиты национальной безопасности и интересов страны. В тоже время, по мнению западных аналитиков, это уже не просто лицензирование, а конкурентное наблюдение. Причем в глобальном масштабе.

РЗМ используются при производстве очень многих видов как военной, так и гражданской продукции - от пуль до истребителей, микроэлектроники, двигателей для дронов, приборов ночного видения, систем наведения ракет, военных спутников т.д. Введенные правила дают Пекину дополнительные возможности для контроля над глобальной цепочкой поставок РЗМ и магнитов для производства этой продукции (по данным Financial Times Китай контролирует около 70% добычи РЗМ, 90% их разделения и переработки, а также 93% производства магнитов). И именно поэтому ужесточение контроля за экспортом очень чувствительно как для американской оборонки, так и производства микросхем.

Отмечу, что объявленные министерством коммерции меры стали продолжением мер, принятых руководством КНР ранее. В середине сентября китайские регуляторы во главе с Администрацией киберпространства Китая потребовали от технологических компаний, включая ByteDance и Alibaba, прекратить заказы и тестирование всех продуктов Nvidia. Кроме того, был введен строгий пограничный контроль за импортом американских процессоров, а технологическим компаниям было рекомендовано прекратить заказывать американские процессоры для защиты местных технологических компаний от зависимости от американских продуктов, в частности, от процессоров Nvidia для систем искусственного интеллекта. В крупных портах страны в последние недели были усилены проверки грузов с полупроводниками, направленные на то, чтобы местные компании перестали закупать чипы Nvidia, предназначенные для китайского рынка, в соответствии с упомянутыми рекомендациями китайских регуляторов (до этого китайская таможня практически не мешала импорту чипов при условии уплаты соответствующих пошлин и, по данным Financial Times, за 5 месяцев в Китай было ввезено и продано топовых ИИ-чипов Nvidia на сумму более 1 млрд долл.). Эти меры свидетельствуют о решимости Пекина снизить зависимость местных компаний от американских технологий и укрепить позиции Китая в гонке ИИ, наладить производство микросхем по качеству и вычислительными мощностями сопоставимых с зарубежными аналогами. Помимо ужесточения контроля на границе, таможенники также проверяют, не подавали ли компании в прошлом ложные декларации о ввозе высокотехнологичной полупроводниковой продукции. Так Financial Times сообщила, что американский трейдер Tower Research стал объектом расследования по подозрению в контрабанде оборудования, включая чипы. Реализация этих мер свидетельствует о том, что китайские чиновники считают отечественные чипы конкурентоспособными с американскими аналогами. Как сообщила Financial Times в следующем году Китай планирует утроить производство собственных передовых полупроводников, чтобы компенсировать «уход» Nvidia с рынка.

С учетом этих действий ужесточение контроля за экспортом все более широкой номенклатуры РЗМ свидетельствует о том, что руководство Поднебесной все яснее осознает, что контроль за экспортом РЗМ становится все более весомым экономическим преимуществом Китая.

Эти меры Китая побудили Вашингтон усилить государственную поддержку своих производителей, чтобы ослабить влияние Пекина и изучает возможность создания цепочки их поставок без участия Китая. Но, пока США не создадут безопасные, независимые мощности по всей цепочке поставок РЗМ, они будут оставаться уязвимыми как для китайского давления и сбоев. А это займет значительное время.

В случае введения заявленных Трампом пошлин Китай также почувствует результаты нового витка торговой войны. В августовском отчете швейцарской Global Trade Alert отмечено, что средняя пошлина на импорт из Китая в США уже составляет около 43,5%. Их рост привел к сокращению доли США в китайском экспорте с 19% в 2017 г. до 14,8% в 2024-м. И рост на 100% еще больше затруднит поставки китайских товаров в Штаты и Китай столкнется с необходимостью искать альтернативные рынки сбыта. Вероятно Китай попытается направить часть товаров в страны АСЕАН, такие как Вьетнам, Индонезия и др. Что касается европейских рынков, то перенаправлению товаров на них препятствует сложная логистика, то же касается и Латинской Америки - затраты на нее могут перекрыть выгоду от экспорта. Но, по мнению китайских экспертов, с точки зрения политической и экономической безопасности это правильное решение т.к. деньги - не единственная цель.

Отмечу, что в августе было достигнуто соглашение, предусматривающее торговое перемирие на 90 дней до 10 ноября. И предпринятые США и Китаем действия могут свидетельствовать о том, что они пытаются усилить свои переговорные позиции непосредственно перед его окончанием. Предполагалось, что ключевые решение могли бы быть приняты на встрече Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который пройдет с 31 октября по 1 ноября в Южной Корее. Но теперь Трамп заявил, что встреча потеряла всякий смысл и сделка может не состояться. Однако, несмотря на жесткую риторику, стороны продолжают готовиться к переговорам. Как сообщил министр финансов США Скотт Бессент, очередной раунд может состояться во Франкфурте до 10 ноября.