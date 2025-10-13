Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика

«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение

13 октября 2025 / 19:07
Политика
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
13 октября 2025 / 19:07

«Саммит мира», который проходит сегодня в Египте, нужен для легитимизации осуществления мирного плана Трампа. Мероприятие выглядит довольно логичным, но, судя по тому, что далеко не все страны региона приняли решение в нем участвовать, эффект от «Саммита мира» будет в основном медийным.

Но даже этот медийный эффект будет скорее всего недолговременным. Все будет зависеть от того, как будут развиваться дальнейшие события в Палестине. И главное слово тут будет за Израилем. Страны – участницы Саммита зафиксируют как бы успешное завершение этой стадии конфликта, а дальше сторонам придется решать целый комплекс многослойных проблем, многие из которых по-прежнему остаются актуальными.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f83e9a0107009f9577f5dd01d8232226/

 

 

