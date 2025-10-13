«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение

«Саммит мира», который проходит сегодня в Египте, нужен для легитимизации осуществления мирного плана Трампа. Мероприятие выглядит довольно логичным, но, судя по тому, что далеко не все страны региона приняли решение в нем участвовать, эффект от «Саммита мира» будет в основном медийным.

Но даже этот медийный эффект будет скорее всего недолговременным. Все будет зависеть от того, как будут развиваться дальнейшие события в Палестине. И главное слово тут будет за Израилем. Страны – участницы Саммита зафиксируют как бы успешное завершение этой стадии конфликта, а дальше сторонам придется решать целый комплекс многослойных проблем, многие из которых по-прежнему остаются актуальными.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

