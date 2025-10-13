Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Фильм "Август" возглавляет российский прокат третью неделю подряд
13 октября 2025 / 17:15
Фильм "Август" возглавляет российский прокат третью неделю подряд
© AP Photo/ Laura Bargfeld/ТАСС

Военный триллер "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 184 млн рублей за минувшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за 9-12 октября.

Согласно сюжету картины "Август", трое контрразведчиков СМЕРШ выявляют и ликвидируют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах западной Белоруссии в августе 1944 года. Роли сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

На второй строчке в рейтинге расположилась спортивная драма Артема Михалкова "Первый на Олимпе", собрав 107,8 млн рублей. Главные роли исполнили Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова.

Третье место заняла кинокартина французского режиссера Люка Бессона "Дракула", собравшая 86,5 млн рублей. Главные роли в фильме сыграли Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю. 

