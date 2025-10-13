Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2025 / 20:29
КОТИРОВКИ
USD
13/10
81.1898
EUR
13/10
94.0491
Новости часа
Макрон боится досрочных парламентских выборов «Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
Москва
13 октября 2025 / 20:29
Котировки
USD
13/10
81.1898
0.0000
EUR
13/10
94.0491
0.0000
Макрон боится досрочных парламентских выборов
Макрон боится досрочных парламентских выборов
13 октября 2025 / 20:10
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
13 октября 2025 / 11:11
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
13 октября 2025 / 19:07
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Афганский синдром / Трамп 2.0
Политика
Трамп выразил готовность помирить Афганистан и Пакистан
13 октября 2025 / 17:32
Трамп выразил готовность помирить Афганистан и Пакистан
© AP Photo/Джулия Демари Нихинсон/ТАСС

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что мог бы урегулировать военный конфликт между Пакистаном и Афганистаном.

"Я слышал, сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном. Я сейчас занимаюсь еще одной войной, поскольку я хорошо разбираюсь в урегулировании конфликтов", - отметил он при общении с журналистами, запись разговора опубликована на сайте Белого дома.

Американский лидер также обратил внимание, что "уже спас миллионы жизней". Вместе с тем он заметил, что делал это "не ради Нобелевской премии", а ради "спасения жизней".

Ранее стало известно о перестрелках в районе афганской провинции Гильменд. Сообщалось, что ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Афганский телеканал TOLO News информировал о гибели в результате столкновений не менее 58 пакистанских военных. Пакистанский телеканал Geo сообщил о гибели по меньшей мере нескольких десятков афганских военных. 

Макрон боится досрочных парламентских выборов
Макрон боится досрочных парламентских выборов
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
18:28
Рютте заявил, что Украина не выживет без гигантского потока оружия США
18:14
Трамп: США примут участие в восстановлении сектора Газа
17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 500 военных
17:42
Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании
17:32
Трамп выразил готовность помирить Афганистан и Пакистан
17:15
Фильм "Август" возглавляет российский прокат третью неделю подряд
16:57
Товарооборот Китая и США с начала года сократился на 15,6%
16:45
СВС: Канада намерена создать атомный реактор на Луне
16:29
Лукашенко призвал белорусских чиновников "не отбрыкиваться от людей"
16:28
В Египте анонсировали участие Аббаса и Нетаньяху в "саммите мира"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения