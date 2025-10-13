Трамп выразил готовность помирить Афганистан и Пакистан

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что мог бы урегулировать военный конфликт между Пакистаном и Афганистаном.

"Я слышал, сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном. Я сейчас занимаюсь еще одной войной, поскольку я хорошо разбираюсь в урегулировании конфликтов", - отметил он при общении с журналистами, запись разговора опубликована на сайте Белого дома.

Американский лидер также обратил внимание, что "уже спас миллионы жизней". Вместе с тем он заметил, что делал это "не ради Нобелевской премии", а ради "спасения жизней".

Ранее стало известно о перестрелках в районе афганской провинции Гильменд. Сообщалось, что ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Афганский телеканал TOLO News информировал о гибели в результате столкновений не менее 58 пакистанских военных. Пакистанский телеканал Geo сообщил о гибели по меньшей мере нескольких десятков афганских военных.