Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что Банк России может уже на следующем заседании принять решение о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт (п.п.).

"Последняя информация от Росстата: инфляция впервые, но накопленным этапом, сегодня уже ниже 8%. Она все время превышала 8%, теперь ниже. Это сигнал к тому, что Центральный банк должен снизить ключевую ставку. Не должен, но, скорее всего, снизит", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Аксаков считает, что снижение будет происходить постепенно. "Сейчас снижение - поэтапно, 1% на заседании 24 октября. Ну и потом уже, в январе, будет последнее решение, еще на 1%. Мой прогноз к концу года - уровень ключевой ставки 15%", - указал он.