Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2025 / 20:29
КОТИРОВКИ
USD
13/10
81.1898
EUR
13/10
94.0491
Новости часа
Макрон боится досрочных парламентских выборов «Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
Москва
13 октября 2025 / 20:29
Котировки
USD
13/10
81.1898
0.0000
EUR
13/10
94.0491
0.0000
Макрон боится досрочных парламентских выборов
Макрон боится досрочных парламентских выборов
13 октября 2025 / 20:10
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
13 октября 2025 / 11:11
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
13 октября 2025 / 19:07
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании
13 октября 2025 / 17:42
Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании
© Софья Сандурская/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что Банк России может уже на следующем заседании принять решение о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт (п.п.).

"Последняя информация от Росстата: инфляция впервые, но накопленным этапом, сегодня уже ниже 8%. Она все время превышала 8%, теперь ниже. Это сигнал к тому, что Центральный банк должен снизить ключевую ставку. Не должен, но, скорее всего, снизит", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Аксаков считает, что снижение будет происходить постепенно. "Сейчас снижение - поэтапно, 1% на заседании 24 октября. Ну и потом уже, в январе, будет последнее решение, еще на 1%. Мой прогноз к концу года - уровень ключевой ставки 15%", - указал он.

Макрон боится досрочных парламентских выборов
Макрон боится досрочных парламентских выборов
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
18:28
Рютте заявил, что Украина не выживет без гигантского потока оружия США
18:14
Трамп: США примут участие в восстановлении сектора Газа
17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 500 военных
17:42
Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании
17:32
Трамп выразил готовность помирить Афганистан и Пакистан
17:15
Фильм "Август" возглавляет российский прокат третью неделю подряд
16:57
Товарооборот Китая и США с начала года сократился на 15,6%
16:45
СВС: Канада намерена создать атомный реактор на Луне
16:29
Лукашенко призвал белорусских чиновников "не отбрыкиваться от людей"
16:28
В Египте анонсировали участие Аббаса и Нетаньяху в "саммите мира"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения