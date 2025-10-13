Макрон боится досрочных парламентских выборов
13 октября 2025 / 20:10
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
13 октября 2025 / 11:11
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
13 октября 2025 / 19:07
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 500 военных
13 октября 2025 / 17:59
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) составили около 1 500 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 140 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 230, "Южная" - свыше 180, "Центр" - до 535, на направлении "Восток" - до 355 и "Днепр" - до 60 военнослужащих.