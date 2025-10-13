Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 500 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) составили около 1 500 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 140 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 230, "Южная" - свыше 180, "Центр" - до 535, на направлении "Восток" - до 355 и "Днепр" - до 60 военнослужащих.