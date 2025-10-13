Трамп: США примут участие в восстановлении сектора Газа

Американский президент Дональд Трамп, выступая в Кнессете (парламенте Израиля) заявил, что Соединенные Штаты будут участвовать в восстановлении сектора Газа.

Трамп высказал мнение, что население палестинского анклава должно "сосредоточиться на восстановлении основ стабильности, безопасности, достоинства и экономического развития". "Я намерен быть партнером в этих усилиях в том смысле, что мы поможем", - указал он.

"Мы сделаем кое-что очень популярное, все хотят в этом поучаствовать. Это называется "советом мира", - сказал президент США, уточнив, что это позволит выделить средства на восстановление анклава.

"Я бы хотел поблагодарить арабские и исламские страны за их приверженность помочь в усилиях по безопасному восстановлению в секторе Газа и за его пределами. Многие арабские страны, очень богатые страны, выразили готовность вложить невероятные средства в восстановление Газы", - подчеркнул он.