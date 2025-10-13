Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2025 / 20:30
КОТИРОВКИ
USD
13/10
81.1898
EUR
13/10
94.0491
Новости часа
Макрон боится досрочных парламентских выборов «Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
Москва
13 октября 2025 / 20:30
Котировки
USD
13/10
81.1898
0.0000
EUR
13/10
94.0491
0.0000
Макрон боится досрочных парламентских выборов
Макрон боится досрочных парламентских выборов
13 октября 2025 / 20:10
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
13 октября 2025 / 11:11
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
13 октября 2025 / 19:07
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Многополярный мир
Политика
Япония, видимо, получит крайне ослабленное правительство
Мнение япониста Олега Казакова
13 октября 2025 / 17:45
Япония, видимо, получит крайне ослабленное правительство

Центристская партия "Комэйто", которая 26 лет года находится в правящем блоке с Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии, приняла решение разорвать альянс с ЛДП. Об заявил, как передает ТАСС, глава партии Тэцуо Сайто.

"Мы ставим точку в наших взаимоотношениях", - отметил он, подчеркнув, что "Комэйто" больше не в состоянии оправдывать действия ЛДП в глазах собственных избирателей. Он также заявил, что члены "Комэйто" не будут голосовать за кандидатуру Санаэ Такаити в ходе предстоящих выборов премьера.

Выход "Комэйто" из правящего блока может поставить под угрозу сохранение власти в руках ЛДП, поскольку без ее голосов в нижней палате парламента либерал-демократы рискуют не набрать нужного количество голосов при выборе кандидатуры премьер-министра, которая ожидается в ближайшие недели. У правящего блока и так было меньше голосов, чем у всех оппозиционных партий, даже с голосами от "Комэйто", однако разрозненность оппозиции гарантировала правящей коалиции большинство при выборе нового премьера. Теперь же главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии имеет все шансы перехватить власть в Японии, если сумеет заручиться поддержкой нужного числа голосов других оппозиционных партий, чтобы перевесить ЛДП, которая теперь остается в одиночестве. В то же время местные аналитики не исключают, что сама ЛДП может попытаться заключить альянс с некоторыми из оппозиционных партий ради сохранения власти в своих руках.

Санаэ Такаити была избрана главой Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии на выборах 4 октября. Как ожидалось, в ближайшее время на посту премьера она должна была сменить действующего главу правительства Сигэру Исибу, который решил уйти в отставку после ряда электоральных провалов - за год правящий блок потерял большинство в обеих палатах парламента.

Старший научный сотрудник Центра Японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков отмечает в этой связи, что «ситуация с назначением Такаити на пост премьер-министра Японии неоднозначная. Когда ЛДПЯ 4 октября выбирала своего лидера, были установки на то, чтобы он стал объединяющей фигурой для либерал-демократов с одной стороны, а, с другой стороны, новый лидер должен был быть конкурентоспособен на выборах премьер-министра в японском парламенте. У ЛДПЯ сейчас в высшем законодательном органе нет большинства, и они не могут автоматически провести своего лидера на пост главы правительства. Но оппозиционные партии стали активно продвигать свои идеи и планы, в том числе и «Комейто». Они почувствовали, что ЛДПЯ теряет силу, становиться более уязвимой, и они могут в этой политически неопределенной ситуации получить свои дивиденды при выборах премьер-министра и формировании нового кабинета. Поэтому борьба только начинается, и сейчас проходит сложный переговорный процесс между различными партиями. Многое зависит от того, консолидируется ли разрозненная оппозиция и сможет ли она выдвинуть альтернативу Такаити. Пока такой кандидатуры не представлено на суд общественного мнения, и Такаити с определенной вероятностью еще может стать премьер-министром. Но она будет в очень ослабленном положении, и ей придется очень тяжело работать с оппозицией, которая почувствовала запах крови либерал-демократов и рвется в бой. Я думаю, что для Такаити это будет тяжелое испытание. Кстати, сам факт, что «Комейто» вышла из правящей коалиции, говорит о том, что кандидатуру Такаити не приняла «Комейто», и вероятно существуют некие силы, которые заинтересованы в расшатывании политической обстановки в Японии с целью переформатирования политической элиты в парламенте страны».

По мнению эксперта, «если Такаити будет избрана и сформирует новое правительство, то его устойчивость будет определяться межпартийным консенсусом и договоренностями. Если Такаити не сможет договариваться с оппозицией, то устойчивость правительства будет крайне низкая, и не исключено, что если в политики Такаити будут доминировать авторитарные нотки - а она женщина все-таки более авторитарная чем демократическая - то такое руководство страной продержится недолго. Оппозиция будет наращивать свои силы и разрушать то коалиционное правительство, которое попытается создать Такаити, чтобы ее политические противники смогли претендовать на должность премьер-министра».               

Макрон боится досрочных парламентских выборов
Макрон боится досрочных парламентских выборов
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
Политолог Ежов: операция Израиля в Газе неизбежно продолжится
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
«Саммит мира» в Египте будет иметь в основном медийный эффект. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
18:28
Рютте заявил, что Украина не выживет без гигантского потока оружия США
18:14
Трамп: США примут участие в восстановлении сектора Газа
17:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 500 военных
17:42
Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании
17:32
Трамп выразил готовность помирить Афганистан и Пакистан
17:15
Фильм "Август" возглавляет российский прокат третью неделю подряд
16:57
Товарооборот Китая и США с начала года сократился на 15,6%
16:45
СВС: Канада намерена создать атомный реактор на Луне
16:29
Лукашенко призвал белорусских чиновников "не отбрыкиваться от людей"
16:28
В Египте анонсировали участие Аббаса и Нетаньяху в "саммите мира"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения