Япония, видимо, получит крайне ослабленное правительство

Центристская партия "Комэйто", которая 26 лет года находится в правящем блоке с Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии, приняла решение разорвать альянс с ЛДП. Об заявил, как передает ТАСС, глава партии Тэцуо Сайто.

"Мы ставим точку в наших взаимоотношениях", - отметил он, подчеркнув, что "Комэйто" больше не в состоянии оправдывать действия ЛДП в глазах собственных избирателей. Он также заявил, что члены "Комэйто" не будут голосовать за кандидатуру Санаэ Такаити в ходе предстоящих выборов премьера.

Выход "Комэйто" из правящего блока может поставить под угрозу сохранение власти в руках ЛДП, поскольку без ее голосов в нижней палате парламента либерал-демократы рискуют не набрать нужного количество голосов при выборе кандидатуры премьер-министра, которая ожидается в ближайшие недели. У правящего блока и так было меньше голосов, чем у всех оппозиционных партий, даже с голосами от "Комэйто", однако разрозненность оппозиции гарантировала правящей коалиции большинство при выборе нового премьера. Теперь же главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии имеет все шансы перехватить власть в Японии, если сумеет заручиться поддержкой нужного числа голосов других оппозиционных партий, чтобы перевесить ЛДП, которая теперь остается в одиночестве. В то же время местные аналитики не исключают, что сама ЛДП может попытаться заключить альянс с некоторыми из оппозиционных партий ради сохранения власти в своих руках.

Санаэ Такаити была избрана главой Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии на выборах 4 октября. Как ожидалось, в ближайшее время на посту премьера она должна была сменить действующего главу правительства Сигэру Исибу, который решил уйти в отставку после ряда электоральных провалов - за год правящий блок потерял большинство в обеих палатах парламента.

Старший научный сотрудник Центра Японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков отмечает в этой связи, что «ситуация с назначением Такаити на пост премьер-министра Японии неоднозначная. Когда ЛДПЯ 4 октября выбирала своего лидера, были установки на то, чтобы он стал объединяющей фигурой для либерал-демократов с одной стороны, а, с другой стороны, новый лидер должен был быть конкурентоспособен на выборах премьер-министра в японском парламенте. У ЛДПЯ сейчас в высшем законодательном органе нет большинства, и они не могут автоматически провести своего лидера на пост главы правительства. Но оппозиционные партии стали активно продвигать свои идеи и планы, в том числе и «Комейто». Они почувствовали, что ЛДПЯ теряет силу, становиться более уязвимой, и они могут в этой политически неопределенной ситуации получить свои дивиденды при выборах премьер-министра и формировании нового кабинета. Поэтому борьба только начинается, и сейчас проходит сложный переговорный процесс между различными партиями. Многое зависит от того, консолидируется ли разрозненная оппозиция и сможет ли она выдвинуть альтернативу Такаити. Пока такой кандидатуры не представлено на суд общественного мнения, и Такаити с определенной вероятностью еще может стать премьер-министром. Но она будет в очень ослабленном положении, и ей придется очень тяжело работать с оппозицией, которая почувствовала запах крови либерал-демократов и рвется в бой. Я думаю, что для Такаити это будет тяжелое испытание. Кстати, сам факт, что «Комейто» вышла из правящей коалиции, говорит о том, что кандидатуру Такаити не приняла «Комейто», и вероятно существуют некие силы, которые заинтересованы в расшатывании политической обстановки в Японии с целью переформатирования политической элиты в парламенте страны».

По мнению эксперта, «если Такаити будет избрана и сформирует новое правительство, то его устойчивость будет определяться межпартийным консенсусом и договоренностями. Если Такаити не сможет договариваться с оппозицией, то устойчивость правительства будет крайне низкая, и не исключено, что если в политики Такаити будут доминировать авторитарные нотки - а она женщина все-таки более авторитарная чем демократическая - то такое руководство страной продержится недолго. Оппозиция будет наращивать свои силы и разрушать то коалиционное правительство, которое попытается создать Такаити, чтобы ее политические противники смогли претендовать на должность премьер-министра».